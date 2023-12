Illusionismi a Gaza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La tregua di pochi giorni aper lo scambio di prigionieri mi ha confortato un po’, ma per il dopo prevedo tutto come prima.Ivo Santinivia email Gentile lettore, Israele continua ad essere sicura di godere dell’impunità che Usa ed Europa le hanno sempre garantito, anche quando viola senza pudore i diritti umani. Su Tel Aviv mai l’ombra di una sanzione, neppure un affettuoso buffetto, mentre elargiamo feroci sanzioni quando si tratta della Russia. La differenza tra Ucraina eè che Mosca agisce coi guanti bianchi, cercando di minimizzare le vittime civili, mentre Israele massacra senza alcun riguardo. L’altro giorno il New York Times ha scritto che “i civili palestinesi vengono uccisi a un ritmo storico, mai visto nell’ultimo secolo. Le donne e i bambini uccisi in meno di due mesi sono più del doppio di quelli uccisi in Ucraina in due anni”. Si ...