Ilary Blasi confermata alla guida dell’Isola dei Famosi

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 dicembre 2023), figura iconica del mondo televisivo, è stataconduzione della prossima stagione dell'Isola dei. Se inizialmente era emersa l'ipotesi di un possibile cambiamento nell'assetto di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha recentemente dichiarato cheresterà al timone del programma, previsto per debuttare tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2024."Come anticipato durante la presentazione dei palinsesti estivi, siamo pienamente soddisfatti del lavoro die al momento l'intenzione è di continuare con lei," ha affermato Pier Silvio Berlusconi. "Non vediamo motivi per non farlo, ma è necessario discuterne ancora con lei per valutare le prossime mosse," ha aggiunto. Sembrerebbe dunque che Mediaset abbia ...