Il trilemma della transizione energetica e ambientale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 58 di We – World Energy, il magazine di Eni Lagreen è un percorso inevitabile, e che si affronta giorno dopo giorno. Ed è una sfida molto impegnativa perché il passaggio da un modello energetico e di sviluppo a un altro comporta ostacoli, difficoltà, rischi industriali e sociali e richiede forti investimenti finanziari e tecnologici. È una fase che va compiuta e delineata non solo per clima ma anche per il benessere e la società delle persone, per garantire il mantenimento di determinati standard di vita e affinché questi possano estendersi il più possibile a realtà meno avanzate. Lo sanno bene i paesi in via di sviluppo che hanno fornito le materie prime per la crescita e lo sviluppo degli Stati occidentali. E ora che iniziano a crescere anche loro, non possono sentirsi dire: “No, si cambia ...