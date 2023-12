Il trailer del complottino Crosetto in Aula tra febbre e pentimento | però riparla di dossieraggi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Risponde a un'interpellanza sulle accuse ai magistrati in una Camera semivuota e l'opposizione insorge, chiede un'informativa. Il ministro sa che dovrà tornare e si tiene per sé le "rivelazioni" più scottanti: "Citerò decine di frasi che mi preoccupano". Poi dice: "Tornassi indietro non lo rifarei. Mi hanno detto: sei un pazzo, farai la fine di Craxi"