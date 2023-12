Il tesoro di Jannik Sinner | quanti milioni ha incassato nel 2023 | cifre stratosferiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nelha7,3di euro solo grazie ai premi delle vittorie in stagione. È questo il budget dell'altoatesino dopo aver raggiunto il quarto posto della classifica Atp e aver giocato 7 finali: l'ultima contro contro Djokovic nelle Atp Finals. Ma il 22enne di Sesto ha battuto anche diversi record nazionali, tra cui quello del maggior numero di vittorie (64) nel Tour Atp. E si è preso con la Nazionale la vittoria in Coppa Davis, rompendo un digiuno azzurro che durava da 47 anni, ovvero dal 1976 quando in campo c'erano Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Nicola Pietrangeli capitano., momento d'oro: il budget complessivo arriva fino a 150di euro Insomma, perè un momento d'oro. La visita a San Siro ...