Il tennis verso la Superlega dei top 100 | gli Slam vogliono un Tour tipo F1 The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Iluna sorta di. I quattro– già di per sé una piccolasotto l’egida diretta della Itf, la Federazione Internazionale – stanno lavorando ad una partnership con alcuni dei più grandi tornei del circuito, per arrivare a formare una sorta di “premium”, una versionetica della Formula 1. “Potrebbe trattarsi – scrive The– della trasformazione più rivoluzionaria del gioco dagli anni ’90”. Theha raccolto le testimonianze di cinque persone coinvolte nel processo. Wimbledon, Us Open, Roland Garros e Australian Open, insomma,attrarre altri eventi nella loro orbita, perché “ilnella sua forma attuale non funziona così bene come ...