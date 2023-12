Il tennis domina il mese di novembre sui media | superato il calcio nel segno di Sinner

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Non poteva che essere illo sport protagonista deldi. Lo rivela il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate dall’azienda Cedat 85. La competizione con più citazioni è statatica, ovvero le Atp Finals di Torino con 2.300, seguita dalle Finali di Coppa Davis con 1.964. Il massimo comune divisore è la presenza di Jannik, capace di spingersi fino in finale al Pala AlpiTour e trascinare l’Italia al successo in quel di Malaga. Non può che esserci dunque il suo zampino sul sorpasso ai danni di Champions League e Serie A, rispettivamente terza con 1.788 menzioni e quarta con 1.707. Completa la top 5 la MotoGP con 1.628 davanti alla Formula 1 con 1.340. Parlando ...