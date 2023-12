Il secolo di Kissinger | fabbro del potere

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) «Ah, questa è una prima edizione... lo hai letto tutto?». Giuro di sì, «è il mio preferito». Henrysorride, gli ho appena chiesto una firma sulla mia copia di White House Years, millecinquecento pagine di memorie sugli anni alla Casa Bianca, un viaggio nella macchina della politica americana, una lezione sul. Siamo a Villa Firenze, residenza dell'ambasciatore italiano a Washington,ha avuto un lungo incontro con il premier Giorgia Meloni. L'uomo che scende lentamente le scale, curvo e mai piegato, con gli occhi illuminati di curiosità, attraversa la sala mentre siamo tutti in piedi, sull'attenti, emozionati come scolaretti nel primo giorno in classe. Ci osserva, stringe la mano, brilla tra le nostre ombre, è la storia che ti passa davanti e sai che un'altra volta come questa non ci sarà. Ogni sua parola e ...