Il risparmio ha un’Anima italiana

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nel risiko tra società di gestione dei patrimoni prende forma un importante polo nazionale. La posta? Cinquemila miliardi di euro di ricchezza nazionale. C’è un’«Anima»che batte nelgestito e per sfuggire alle tentazioni francesi cresce sempre di più. Solo negli ultimi mesi la società di gestione delguidata da Alessandro Melzi d’Eril si è rafforzata con le acquisizioni di Castello sgr, leader negli investimenti alternativi, e soprattutto Kairos. In entrambi i casi, piccole «boutique» finanziarie in mano a soggetti stranieri - il fondo americano Oaktree e la svizzera Julius Baer - che tornano ad avere una proprietà. Operazioni importanti che danno sostanza alla strategia di una delle principali società di gestione deldel Paese e la rafforzano nel ...