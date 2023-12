Il regalo di Natale perfetto è davanti ai propri occhi | un paio di occhiali da sole classico che non conosce età

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sono senza tempo, facili da scegliere della giusta dimensione, non conoscono stagionalità e si abbinano con tutto: gliali dasono ildefinitivo da far trovare sotto l’albero di2023. Senza complicarsi il lavoro con design particolari, un modelloe senza tempo è per sempre.ali dache stanno bene a tutte e con tutto guarda le foto Leggi anche › 20ali ...