“Il pilota più sporco ” MotoGP | annuncio in diretta tv | paddock in subbuglio

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Marco Bezzecchi non usa parole dolci nei confronti di Marc Marquez dopo il Gran Premio di Valencia di domenica, perché? Domenica al GP di Valencia, è finito il Mondiale di motociclismo con trionfo di Pecco Bagnaia che è diventato campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Ancora un trionfo per la Ducati, grazie anche Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.