Il petroliere Hormoz Vasfi | Vicepresidente del Comitato d' Onore della charity dinner della Croce Rossa Italiana | con lui la compagna Zoe Malucci

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) - Roma, 1 dicembre 2023. Nei giorni scorsi si è tenuta, presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma, l'annualea favore. L'evento di solidarietà ha lo scopo di sostenere l'impegno dei volontari, sempre in prima linea per dare risposte concrete a ogni tipo di bisogno o richiesta d'aiuto. L'evento è stato presentato dalla conduttrice Eleonora Daniele, alla presenza del PresidenteRosario Valastro e con la partecipazione straordinaria...