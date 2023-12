Il Palazzo Reale di Napoli aderisce alla Giornata della disabilità

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ildiinternazionale delle persone conproclamata nel 1992 dall’ONU. Con il consueto slogan Un giorno all’anno tutto l’anno, il MinisteroCultura, anche per quest’anno,internazionale delle persone condel 3 dicembre e ne promuove i valori sottesi, impegnandosi ad assicurare le migliori

Altre News in Rete:

Il Messaggero si illumina per i suoi 145 anni

... accenderanno l'animazione, progettata da Enel X, che proietterà sulla facciata deldi via ...QRcode anch'esso proiettato in videomapping tutti gli interessati potranno collegarsi in tempo...

Il Palazzo Reale di Napoli aderisce alla Giornata internazionale ... Palazzo Reale di Napoli

Giornata internazionale delle persone con disabilità a Palazzo Reale di Napoli ilmattino.it

Musei: Napoli, Giornata disabilità con visite, video e danza

Palazzo Reale renderà fruibile sul proprio sito web il video "Un viaggio per tutti", la storia della reggia partenopea con traduzione in L.I.S. - lingua italiana dei segni, realizzato nell'ambito del ...

Maria Callas: la Voce e l’amuleto nella Chiesa di San Gottardo in Corte, mostra

Questo quadro di piccole dimensioni raffigurante la Sacra Famiglia fu donato a Maria Callas dal marito Gian Battista Meneghini alla vigilia del debutto all’Arena di Verona il 1° agosto 1947. Il ...