Il Napoli con Armani e Burlon ultimo esempio del calcio “di moda” nel lusso So Foot

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le maglie deldi Emporio, o la collezione firmata Marcelosono solo l’di come ormai ilsia diventato “di”. In una concatenazione ormai acclarata tra pallone e “”. Lo scrive la rivista francese Soin uno dei suoi approfondimenti dedicati allo stile. “Il 4 maggio ilha conquistato il secondo scudetto della sua storia, 33 anni dopo la sua ultima incoronazione. Un traguardo sportivo importante per i partenopei, e un posto in più sotto i riflettori conquistato da Emporio. Fornitore del club dal 2021, la casa italiana è riuscita a perpetuarsi nel mondo dello sport, cosa rara per un microcosmo che fino ad ora si limitava solo a ...