Il ministro Crosetto alla Camera | Ho fiducia nei magistrati | ma ci sono stati interventi gravissimi

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 1 dicembre 2023) «profondamente colpito dal tentativo di mistificazione delle mie parole . Non ho detto che a me raccontano di incontri segreti, di cospirazioni. Do lettura di alcunipubblici che io reputosulla questione giustizia . Io ho totalenella magistratura ma so discernere, mi riferisco ad alcune cose pubbliche che ho sentito in cui qualcuno ha parlato di una magistratura...