Il Messaggero si illumina con la sua storia | dal 6 videomapping per Natale

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sarà una spettacolare installazione visiva, proiettata sulla sede storica del quotidiano romano in via del Tritone, a chiudere le celebrazioni legate ai 145 anni di vita de Ilche il 16 dicembre del 1878 muoveva i suoi primi passi nel mondo dell'informazione dell'Italia unita. Mercoledì 6 dicembre alle 17,01 l'amministratore delegato del giornale, Azzurra Caltagirone insieme a quello di Enel X, Francesca Gostinelli, accenderanno l'animazione, progettata da Enel X, che proietterà sulla facciata del palazzo di via del Tritone le pagine storiche del quotidiano che hanno raccontato i momenti più importanti dell'Italia e del mondo dell’ultimo secolo e mezzo. Ad accompagnare turisti e cittadini romani nello shopping natalizio, arricchendo di colore e luci il centro della Capitale per tutta la durata delle festività, ci saranno le pagine più ...