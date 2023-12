Il Marsiglia perde Correa ma acquista punti | vittoria contro l’Ajax!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Partita particolarmente concitata per il, cheper infortunio e subisce l’attacco dell’Ajax. Ma alla fine arriva laper 4-3. TANTI GOL –-Ajax, valevole per il quinto turno della fase a gironi di Europa League, si rivela una sfida ricca di emozione e, soprattutto, di gol. I padroni di casa sono i primi a realizzane uno, al 10? con Pierre-Emerick Aubameyang che trasforma dal dischetto. Solo dopo un minuto, però, la squadra olandese pareggia i conti, all’11’ con Brian Brobbey. Il, allora, ricomincia da campo: il nuovo vantaggio arriva al 26? con gol di Chancel Mbemba. L’Ajax si oppone ancora una volta e sempre col suo numero 9, in questo caso su azione al 30?. Il botta e risposta continua col 3-2 del club francese al 47?, che passa di ...