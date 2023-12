IL MAESTRO GIARDINIERE | di Paul Schrader il trailer

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 dicembre 2023) E’ disponibile ilufficiale in italiano de Il, il nuovo film di, in uscita nelle sale italiane il 14 dicembre 2023. In quale festival è stato presentato “Il”? Il film presentato in anteprima mondiale alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, doveè premiato con il Leone d’Oro alla Carriera. Il film ldiè la potente storia di un uomo tormentato dal proprio passato di killer prezzolato e suprematista bianco, che riflette le tensioni razziali dell’America contemporanea. Anche se inizialmente non era stata progettata come una ...