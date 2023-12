Il discusso lascito di Kissinger Lo stratega senza scrupoli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Com’era prevedibile in questo inizio di dicembre la stampa in coro canta l’epicedio in onore di Henry, morto all’età di 100 anni nella sua casa in Connecticut. L’operazione è piuttosto semplice:è stato consigliere per la sicurezza nazionale di Richard Nixon e segretario di stato sotto Gerald Ford ed è, nel bene e nel male, il più importante funzionario di politica estera nella storia americana moderna. La politica estera sotto due presidenti americani rifletteva direttamente la sua visione del mondo. Com’era prevedibile in questo inizio di dicembre la stampa in coro canta l’epicedio in onore di HenryPrima di entrare entrare nelle stanze che contano, nel 1968,era professore di relazioni internazionali ad Harvard. Ha sviluppato una visione del mondo molto chiara incentrata ...