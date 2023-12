Il destino del mondo non si deciderà solo a Dubai La Cop28 vista da Realacci

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La Cop28 in corso anon sarà la fine del lassismo formato globale sulla lotta al cambiamento climatico. Ma qualcosa si smuoverà, nonostante le assenze, pesanti, di Joe Biden e Xi Jinping, oltre che di Papa Francesco, quest’ultimo fermato da motivi di salute. Ermete, uno dei padri dell’ambientalismo europeo, già parlamentare di lungo corso e oggi presidente della Fondazione Symbola, legge più o meno così l’appuntamento nel Golfo con la salvezza del Pianeta. A poche ore dal rientro dal Quirinale, dove ha consegnato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme a Unioncamere, l’ultimo rapporto Greenitaly,non si mette certo a dribblare la domanda, quando gli si chiede un’impressione della prima ora sul summit emiratino. Che potrebbe essere l’ennesimo flop. O forse no. “La Cop28 non sarà un flop. L’economia e la ...

