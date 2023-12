Il clima è impazzito e ormai siamo a un passo dal baratro Ma invertire la rotta si può

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La crisitica è già anche una crisi sanitaria: e le cose potrebbero presto peggiorare se non verranno adottati provvedimenti urgenti perlaa causa del riscaldamento globale. A lanciare l’allarme è il rapporto annuale della rivista scientifica Lancet, denominato “The Lancet Countdown on Health andte Change”. Secondo il report, dedicato per l’appunto a salute e cambiamentitici, le morti per il caldo potrebbero quasi quintuplicare entro il 2050. Questo, a detta degli esperti, avverrà se non saranno intrapresi provvedimenti immediati per limitare l’aumento della temperatura sotto i 1,5°C. «La vita delle generazioni attuali e future è in bilico», hanno ammonito gli esperti. Condotto dall’University College di Londra, lo studio, che racchiude il lavoro di 114 esperti ...