Il caso scommesse esplode a Benevento | perquisito il difensore Pastina Indagini su altri tre calciatori

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Iltorna a scuotere il mondo del calcio. Questa volta l’epicentro non è Torino ma: come riporta Il Mattino, giovedì la Guardia di Finanza si è presentata da Christian. La casa delin forza al club giallorosso è stata perquisita e gli sono stati sequestrati i dispositivi digitali. L’accusa è la stessa per cui a Torino sono indagati Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Niccolò Zaniolo e pure Alessandro Florenzi: esercizio abusivo del gioco d’azzardo, in base all’articolo 4 della legge 401 del 1989. In altre parole, aver scommesso su piattaforme illegali.giovedì pomeriggio si è allenato con i compagni del, che milita in Serie C. E stando alla versione de Il Mattino, ilha negato ogni ...