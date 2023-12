Il calciatore di A di novembre 2023 | Joshua Zirkzee

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è uno dei giocatori più eccitanti del campionato italiano, e con questo non diciamo niente di particolarmente rivoluzionario. È uno di quelli per cui vale sempre la pena pagare il biglietto dello stadio, o l’abbonamento per lo streaming. Ogni volta che è in campo e la palla gli arriva la palla, può fare qualsiasi. È alto, dinoccolato e ha una sensibilità tecnica fuori dal comune. Ma non è solo questo. È il modo in cui pensa il calcioche è davvero fuori dagli schemi, originale in modo radicale: diverso da tutti. Non è tanto che nessuno potrebbe eseguire le sue giocate – le sterzate improvvise in area di rigore, i colpi di tacco sul fallo laterale, le piccole sponde geniali – è che in pochi possono pensarle. “Il calcio nasce dalla testa o dai piedi” si chiedeva Cruyff, ed è una domanda a ...