(Di venerdì 1 dicembre 2023) Conosci la tua squadra del: Ballkani Il Ballkani è stato fondato nel 1947, gioca con la divisa arancione e nera; il suo stemma è un pallone che irradia luce come quella faccia strana che sta al centro della bandiera argentina. Una faccia che ti guarda e sorride – perché? Il Ballkani è una squadra di Suhareka, una cittadina del Kosovo il cui nome significa, letteralmente, “fiume asciutto”. Il 26 marzo del 1999 a Suhareka la polizia serba ha ucciso 48 persone. 14 di loro erano ragazzini o bambini sotto i 15 anni. 46 vittime appartenevano alla famiglia Berisha, bersagliati perché affittavano le proprie case agli osservatori dell’OCSE in città, che aiutavano gli albanesi locali. Oggi le chiese serbe sono tutte andate distrutte. Il Ballkani gioca nello stadio Suhareka, che ospita 1500 persone e così, quando è diventata la prima squadra ...

