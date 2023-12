Il barbiere spacciatore di Genova tradito dai clienti calvi

Leggi su agi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI - I carabinieri del nucleo investigativo di, con la collaborazione della stazione di Forte San Giuliano, hanno arrestato un italiano 55enne per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. I militari avevano notato uno strano via vai dal negozio dell'uomo, proprietario di una barberia in zona Foce, con l'ingresso e l'immediata uscita anche di persone calve. Dopo numerosi servizi di osservazione, è emerso che alcuni, delle più diverse età e professioni, si recavano all'interno del negozio solo con l'intento di acquistare droga, mentre altri univano il taglio all'acquisto di una o più dosi. Dopo una prima perquisizione a casa dell'uomo, sono stati rinvenuti vari grammi di hashish, mentre all'interno della barberia, nascosti in un soppalco, sono stati trovati 100 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione e materiale ...