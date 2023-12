Ieri in Campania | a Benevento slitta la data delle elezioni provinciali | Natale costoso ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, giovedì 30 novembre 2023.– Non c’è festa senza un grandi eventi, senza che l’amministrazione del sindaco Gianluca Festa dia il massimo. Non c’è bilancio che fermi il primo cittadino. Che sia Ferragosto ocambia poco. Ci sarà il concerto del 31 dicembre con protagonista, a Piazza Libertà, Antonello Venditti: spesa complessiva 222mila euro. Ma non solo. (LEGGI QUI)– Il Presidente della Provincia diNino Lombardi ha rettificato con un proprio provvedimento ladi svolgimentodel Consiglio Provinciale di. Si voterà giovedì 21 dicembre 2023, e non il 20 come stabilito in precedenza. (LEGGI QUI) Caserta ...