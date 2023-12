Identikit emozionale di Amsterdam | profilo sfumato della capitale olandese

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Indentikitdi, un viaggio in una città dalle mille sfaccettature. Da visitare almeno una volta Città “chiusa” (“diga sul fiume Amstel”), ma solo nell’etimologia del suo nome: da sempre importante approdo nel nord Europa, ospita turisti da tutto il globo ed è ormai dimora condivisa di 170 nazionalità diverse. Città intelligente, che riconosce la differenza come risorsa e il variegato retaggio culturale quale bene prezioso e sfaccettato, al pari dei suoi diamanti in transito. Città bassa (sotto il livello del mare), per via delle sue terre sottratte all’acqua, che tuttavia ha raggiunto grandi altezze, in campo commerciale e soprattutto in ambito culturale. Città paradossale che affonda le sue fondamenta nel fango e tuttavia, continua galleggiare sui canali e sulle sue certezze. Città dinamica, dove il movimento è ...