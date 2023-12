Iacchetti dona un’ambulanza alla Croce Rossa | “Terrà viva la memoria del dramma del Covid”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bergamo.nuova di zecca in dono al Comitato di Bergamo della. Quella di venerdì 1 dicembre è stata una giornata speciale per tutti i volontari e le volontarie della città che prima, nella suggestiva cornice di Città Alta, hanno svelato a Porta San Giacomo lo scudo blu,presenza del presidente nazionale dell’ente Rosario Valastro e del vice sindaco di Bergamo Sergio Gandi, e, subito dopo, hanno raggiunto la sede di Longuelo per la consegna della nuova ambulanza, di ultima generazione, avvenuta per mano del suo stessotore, l’artista Enzo. Il noto volto televisivo ha infatti dato vita, due anni fa, ad una iniziativa di beneficienza con lo scopo di raccogliere i proventi del libro scritto durante il periodo pandemico e devolvere il ricavato ...