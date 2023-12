I MAESTRI DELL’HORROR SPAGNOLO IN SCENA SU PLUTO TV

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Siete pronti a vivere un’esperienza di puro terrore? Tenetevi pronti, dal 4 dicembre ogni lunedì alle 22:00,TV Horror presenta il ciclo “Sei film per non dormire“, una serie di pellicole indipendenti che vi terranno svegli con alcuni dei capolavori. Ma non finisce qui: il 31 dicembre è in programma una maratona che vi farà trascorrere l’ultima notte dell’anno nel totale terrore. Una collezione da brividi che porta instorie firmate daicome Alex de la Iglesia e Jaume Balagueró, due registi che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama horror con le loro opere uniche e disturbanti. L’horrornel tempo ha guadagnato un posto di rilievo nel cinema grazie alla sua capacità di ...