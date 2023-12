I gol più belli di Fabio Quagliarella

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Quandoera bambino, e il padre entrava nello spogliatoio dopo che aveva giocato con la squadra dell’oratorio vicino casa sua, nel rione Annunziatella di Castellammare di Stabia, lo trovava in lacrime. «Perché piange?», chiedeva il padre. «Piange perché è finita la partita», rispondeva l’allenatore. «Voleva continuare a giocare». Basta questo, forse, a spiegare il ritardo dinel dire addio. Poteva farlo quando la Samp è retrocessa e lui aveva il contratto in scadenza, nell’ultima partita di campionato, il 4 giugno contro il suo Napoli campione d’Italia. Oppure la settimana prima, quando è uscito dal campo col pubblico in piedi nascondendo le lacrime nella maglia blucerchiata: invece, proprio dopo quella partita con il Sassuolo ha detto di essere “disponibile” a giocare anche in Serie B. La ...