Hunger Games | su Amazon il cofanetto con la collezione completa | in 4K Ultra HD + Blu Ray è in offerta

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ilcon lain 4KHD + Blu Ray diè sceso di prezzo su, scopriamolo insieme. La serie cinematografica diha avuto il grande merito di far conoscere i libri di Suzanne Collins in tutto il mondo, andando oltre il grande successo che questi avevano riscosso fra i lettori e gli appassionati. Ad oggi tutti conoscono la storia di Katniss Everdeen, o ne hanno sentito parlare almeno una volta nella loro vita, complice il suo impatto sulla cultura pop al punto di diventare il riferimento per una specifica serie di citazioni che tornano e ritornano anche negli altri media, specificamente connessi con l'intrattenimento. In parallelo a tutto ciò troviamo anche l'iconica ...