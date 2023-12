House of the Dragon 2 | annunciata data d’uscita e quando vedremo il primo trailer

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La seconda stagione ditheha unaapprossimativa, ovvero nell’estate del 2024 presentataci grazie a due poster, ed è stato anche ufficialmente annunciato che ilverrà mostrato domani, 2 Dicembre 2023. Scopriamone tutti i dettagli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) In tanti erano in attesa di conoscere le prime informazioni sulla seconda stagione del prequel di Il Trono di Spade,of the, ma fino a ora la HBO ha mantenuto il massimo riserbo. Lo showrunner aveva rilasciato qualche piccola anticipazione, ma ancora poco per la fame dei fan di conoscere il destino dei membri della dinastia Targaryen. Ora, dopo la sconvolgente ...

Altre News in Rete:

Alimentare. Lactalis investe 160 milioni nel biennio

Secondo lo "Studio impatto Paese" condotto daEuropean- Ambrosetti dedicato al contributo del gruppo transalpino al nostro Paese, Lactalis è il primo acquirente della filiera del latte ...

The expanding ideal house Marco Zanuso designed for Domus Domus IT

House at Gulmohar Greens / Studio 4000 ArchDaily

Lactalis punta sull'Italia: investirà 160 milioni di euro per il biennio 2023-2024

A fotografare il contributo alla crescita e allo sviluppo sostenibile è lo Studio Impatto Paese condotto da The European House – Ambrosetti, presentato durante l’evento “Alimentiamo il futuro”.

House of the Dragon: i primi poster della stagione 2, domani il trailer!

Sky ed HBO hanno pubblicato i primi poster della stagione 2 di House of the Dragon, anticipando che il primo trailer sarà pubblicato domani. LEGGI: House of the Dragon 2 andrà in onda all’inizio ...