“Ho un annuncio da fare” Greta | la notizia a poche ore dall’ingresso al Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ci siamo quasi:Rossetti sta per entrare al. E raggiungere così Perla e soprattutto Mirko. Che non ha preso bene l’ultimo confronto avuto lunedì sera, durante la diretta del reality show. In quell’occasione, quando Alfonso Signorini ha ufficializzato il suo ingresso nella Casa,aveva appena parlato con Perla a centro studio. Poi aveva mollato Mirko, dopo le ultime. L’ex Temptation Island non l’ha presa propio benissimo… “Mi ha lasciato in diretta nazionale quando diceva che fino a pochi giorni fa mi difendeva. Quindi mi difendi e poi poco dopo mi lasci?! Lei si fa condizionare da quello che sente. Era già successo in passato e io non voglio una persona accanto con questi atteggiamenti. Per lei ho fatto molto e ho messo in gioco i sentimenti. Qui dentro le ho sempre portato rispetto e non ...