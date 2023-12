“Ho 73 anni | indosso minigonne e vado in discoteca ad Ibiza”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pubblicato il 1 Dicembre, 2023 73e non sentirli! Una frase che calza a pennello per Lynne Zekis, donna originaria di New York che dine ha proprio 73 e che è diventata una star di TikTok grazie alla sua straordinaria vitalità ed energia. Lynne parte dal presupposto che l’età è solo un dettaglio e non può impedire di realizzare i propri sogni o semplicemente di godersi la vita. E così, come se fosse un’adolescente qualsiasi, la rampante 73enne è diventata un esempio da seguire inondando il suo profilo TikTok con video spumeggianti dove sfoggia outfit sexy uscendo quasi ogni sera e tira fino a tardi nelle discoteche scatenandosi come una giovinetta. La storia di Lynne Zekis Con la sua pagina TikTok @honest aging Lynne racconta il suo modo di vivere la terza età e sottolinea come anche le persone anziane possono godersi la vita, come ...