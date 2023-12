HIV | giornata mondiale contro l’AIDS | i vip italiani che combattono lo stigma

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Oggi, 1^ dicembre, è lache – da quando è avvenuta la prima diagnosi 42 anni fa – ha già fatto più di 40 milioni di vittime. L’HIV è un virus che, se diagnosticato in tempo e curato, permette ai contagiati di poter vivere una vita regolare senza correre il rischio di infettare nessuno. Per bloccare la diffusione ed evitare il contagio nei rapporti s3ssuali gli unici mezzi sono l’uso del preservativo e la prep. E se avete una vita attiva sotto le coperte fate dei regolarilli per il vostro bene e per quello degli altri. Di HIV non si muore, di AIDS sì. Purtroppo tutt’ora c’è molta ignoranza in merito e lodell’HIV costringe molte persone sieropositive a tenere nascosta la propria condizione. Per questo motivo sono molto importanti i coming ...