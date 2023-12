Highlights e gol Monza-Juventus 1-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la quattordicesima giornata di. Allo U-Power Stadium i bianconeri hanno subito un rigore a disposizione, ma Vlahovic si fa ipnotizzare due volte da Di Gregorio, sull’angolo che ne consegue arriva però la zuccata vincente di Rabiot. Nella ripresa succede di tutto nel finale: al 92? il gol di Carboni, ma Gatti si ribella al risultato ed è suo il gol vittoria al 94?. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

