Giocattoli in omaggio ai bimbi ricoverati, panettoni ai genitori per il Natale al Gaslini del Lions Club Porto Antico

... che fa parte dell'associazione Lions, da oltre un secolo impegnata in opere ... "Il Nodo sulle ali del mondo" e "Il Sogno di Tommi" oltre che di Zena. "Un sentito grazie" arriva ...

Heroes International Film Festival: A Roma, il primo festival delle ... Tuscia Times

Heroes International Film Festival 2023, ospiti e programma Zerkalo

Heroes international Film festival: nuova edizione

La quarta edizione di Heroes International Film Festival si terrà alla Casa del Cinema di Roma e all’Istituto Europeo di Design di Roma dal 13 al 15 dicembre 2023 La quarta edizione di Heroes ...

Heroes of Progressivism: Entry #1

Progressives place too much faith in institutions. For progressives, institutions are like elixirs. They are a panacea for societal and international disorder. Create or support an institution and ...