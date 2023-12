Henry Kissinger | l’ultimo dei veri consiglieri

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Esattamente cinquant’anni fa, nel 1973,visse il suo anno più impegnativo nella politica estera. L’allora segretario di Stato statunitense, ex profugo ebreo naturalizzato americano che passerà alla storia come uno dei personaggi più influenti sulla politica internazionale, oltre che uno dei più controversi, aveva cinquant’anni ed era al culmine della sua straordinaria esperienza di vita. Influente consigliere per la politica estera dei presidenti Richard Nixon e Gerald Ford, caratterizzò la sua missione politica con l’autorevolezza ed il coraggio di portare avanti le proprie idee con fermezza e coerenza, doti che gli fecero ottenere il Premio Nobel per la Pace proprio nel 1973. Il terribile 1973 In quell’anno anno, infuriavano ancora le guerre in Vietnam, Cambogia, Corea, per citare solo le principali. Ma sempre nel ’73, ...