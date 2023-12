Henry Kissinger | gli occhiali che hanno letto il Novecento

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sembrava che vedesse, leggesse, capisse tutto dietro a quella spessa montatura nera che non cambio mai.ha visto e conseguentemente influenzato tutto il secolo scorso. Ebreo tedesco di Baviera nacque a Fürth nel 1923, verso la fine degli anni trenta la sua famiglia, padre insegnante madre casalinga, in seguito alle persecuzioni emigrò in America e si stabilì per Manhattan. Partecipando da soldato quasi “semplice” alla seconda guerra mondiale il giovane Heinz, poi naturalizzato, entrò nell’intelligence del US Army, parlava tedesco e, dopo la battaglia delle Ardenne, divenne fondamentale nel periodo di confusione della Germania dopo il crollo del regime nazista., l’uomo del pragmatismo che cacciò i nazisti in fuga Pare che da soldato semplice governò mise a ...