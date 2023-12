Henry Kissinger | fu vera gloria? Storia di un perdente di successo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La morte di, alla veneranda età di 100 anni (lo statista americano, di origine ebraica tedesca, era nato nel 1923), ha suscitato l’emozione di tutto il mondo. Nessuno ne parla male, nemmeno i vecchi nemici. Negli Usa, Democratici e Repubblicani lo ricordano entrambi con affetto e stima. Le lodi più sperticate giungono dalla Cina. E anche Vladimir Putin gli dedica parole alate. I critici più indefessi lo condannano soprattutto per aver appoggiato il golpe di Pinochet in Cile. Il Cile Fu? Uno statista deve misurarsi sugli effetti che hanno provocato le sue politiche. Proprio il Cile deve molto a. Il colpo di Stato di Augusto Pinochet dell’11 settembre 1973 pose fine al governo di estrema sinistra di Salvador Allende, che era ancora in carica pur avendo perso la ...