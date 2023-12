“Hai fatto una cosa troppo grave” La tensione si taglia a fette al Grande Fratello | Bea sgama Grecia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Situazione molto tesa al. Protagoniste Beatrice e, che in questi mesi nella casa hanno dimostrato di averesimpatia l’una per l’altra. Infatti, era quasi subito nata una bellissima amicizia tra le due attrici, ma ecco che ora improvvisamente il legame sta cambiando radicalmente. E ciò che è successo nelle scorse ore sta facendo preoccupare non poco i telespettatori che amavano vederle sempre così unite tra di loro. Ora è successo un episodio molto particolare ale Beatrice sembra essere veramente furiosa con. Quest’ultima ha provato a spiegare le sue ragioni e ha ancheun gesto praticamente eclatante nei suoi confronti, ma la reazione dell’ex protagonista di Vivere non è stata quella ...

Altre News in Rete:

Cellino: "Al Leeds ho chiesto di cambiare il divano. Non mi hanno capito e hanno licenziato l'allenatore"

"Lolicenziato". "Ho licenziato l'allenatore Merda!' ". E ancora: " Allo stadio c'erano 2.000 ... Non l'hoperché mi dispiaceva per lui. Poi siamo stati retrocessi. Da quel momento dissi: "...

Emanuela, le parole che ci hai detto: "Fate ciò che vi rende felici" Corriere dello Sport

Iacchetti consegna ambulanza a Bergamo. Valastro: "Grazie Enzo ... Croce Rossa Italiana

‘Ndrangheta, condanna a 30 anni per il boss Luigi Mancuso e un imprenditore: “Così i clan facevano affari col petrolio”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...

Cpr di Milano, una storia che nasce da lontano: il vincitore dell’appalto era già finito sotto inchiesta

Quella del Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano finito sotto inchiesta, è una vicenda che ha dell’incredibile. Non soltanto per lo stato delle cose già al centro di varie denu ...