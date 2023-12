Guterres alla Cop28 | “Destino dell’umanità in bilico | la terra brucia”

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Proteggere il nostro clima è la più grande prova di leadership a livello mondiale – dicecerimonia di apertura del World Climate Action Summit della-. Ilè in. Siamo a chilometri dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi e a pochi minuti dmezzanotte per il limite di 1,5 gradi. Ma non è troppo tardi. Potete prevenire lo schianto planetario e l’incendio. Abbiamo le tecnologie per evitare il peggio del caos climatico, se agiamo ora. Abbiamo bisogno di leadership, cooperazione e volontà politica. E ne abbiamo bisogno adesso”. “Non possiamo salvare un pianeta in fiamme con un idrante di combustibili fossili – avverte il numero uno delle Nazioni Unite -. Dobbiamo accelerare una transizione giusta ed equa verso le energie ...