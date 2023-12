Guidobaldi | a Roma l’anteprima assoluta del singolo

Leggi su funweek

(Di venerdì 1 dicembre 2023)live il 4 dicembre dalle 21:30 al Pierrot Le Fou, in via Macerata 58 a. In questa occasione il vincitore della categoria Songwriting Heroes di LAZIOSound presenta in anteprimail nuovo“Bandiere”. LEGGI ANCHE – Ornella Vanoni, ‘Calma Rivoluzionaria Live 2023’: «Sul palco mi metto a nudo ogni volta» Un’anteprima fisica, in modo tale che le persone possano incontrarsi e condividere momenti insieme, all’insegna della musica, in un’atmosfera che supera di gran lunga una mera condivisione digitale del brano. La serata al Pierrot Le Fou del 4 dicembre consisterà in un live acustico che ripercorrerà il repertorio musicale del cantautoreno; presenta e interviene Riccardo Zianna. LEGGI ANCHE – Mirkoeilcane: «Musica per esortare le coscienze alla ...