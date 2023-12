Guida agli eventi del weekend 1 – 3 dicembre

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dal «Donizetti Opera» al tour alla scoperta dei tesori di Osio, Capriate e Lallio, da «Il folklore per la vita» al «Festival Buone Notizie», passando per i numerosi mercatini di Natale e per l’ultimo appuntamento della Giornata dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali di Pianura da Scoprire. Ecco la nostraappuntamenti per il fine settimane