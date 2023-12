Guardia Sanframondi | delibera contro la privatizzazione della Grande Adduzione | soddisfatto il Comitato Abc

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlSannita Acqua Bene Comune ed il Coordinamento Campano Acqua Pubblica esprimono soddisfazione per la approvazione in Consiglio comunale di, nella seduta del 28 novembre 2023,mozionela decisioneGiuntaRegione Campania di affidare laregionale ad una società mista pubblico-privata. “Ringraziamo i consiglieri diper questa scelta che esprime la volontà di opporsi alladell’acqua, bene comune essenziale” scrive in una nota Marilina Mucci delSannita Abc. “L’acqua è di tutti – aggiunge – e deve essere gestita dal pubblico ...