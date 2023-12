GTA VI | ecco quando verrà mostrato il primo trailer del gioco

Leggi su screenworld

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ildi GTA VIa tutti gli effetti a Dicembre e, infatti, ha finalmente una data ufficiale, annunciata da Rockstar Games sui suoi canali social e parlando di come il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto cambierà l’industria. Scopriamo tutti i dettagli del nuovodella saga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rockstar Games (@rockstargames), quindi, che è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games suldi GTA VI che, probabilmente sul loro canale YouTube il giorno martedì 5 dicembre alle 15:00. Il post non viene accompagnato da nessuna descrizione, sapendo ...