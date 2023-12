Grande Fratello nuovi ingressi | non solo Greta | per Mirko sarà un brutto colpo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sabato 2 dicembre si segnerà un nuovo capitolo dell’attuale edizione del, con l’apertura della porta rossa e l’arrivo dichiacchieratissimi! Alfonso Signorini, attraverso il suo profilo Instagram, ha anticipato alcune delle entusiasmanti novità in arrivo. Tra iconfermati, spicca il nome diRossetti, desiderosa di scommettere sulla sua...

Altre News in Rete:

Chi si cucca la Cuccarini

Ma poi, fateci capire, la Ferragni andava bene e la Cuccarini no Vi meritate una che esce dal. Mah... Forse è vero. Al suo posto a questo punto dovevano chiamare la Cortellesi. ...

Due ex gieffini tuonano su Vittorio Menozzi: ” È ambiguo”

Due ex gieffini tuonano su Vittorio Menozzi: " È ambiguo". Ecco cosa ha detto che ha vissuto con lui un po' di giorni ...

Grande Fratello, ecco chi sarebbe il nuovo concorrente che entrerà in Casa lunedì sera

Novità in vista al Fratello. Come annunciato nel corso di queste puntate del “papà” di tutti i reality, il cast della Casa di Cinecittà non è al completo; al… Leggi ...