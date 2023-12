Grande Fratello | Mirko e Perla abbracciati sotto le stelle | scatta qualche bacio…

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesono sempre più vicini. Come reagiranno all’ingresso di Greta? Ormai la coppia però ha un seguito di fan, i Perletti, che spera nel loro ritorno di fiamma. I due hanno deciso nelle scorse ore di dormire insieme. Sarà stata un emozione forte, visto che hanno convissuto per 4 anni. Ma tra i due c’è stato altro o hanno solo dormito? Fatto sta che da quel momento non si sono più staccati. Abbracci, carezze: sembra che siano ritornati alla loro routine. Scopriamo insieme qualcosa di ...