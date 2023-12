Grande Fratello | Mirko Brunetti accusato di omofobia | la frase su Vittorio

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alsi è verificato un grave evento che ha visto come protagonisti il nuovo entrato Marco Maddaloni e. Quest’ultimo si è lasciato andare a delle frasi molto tristi di stampo omofobo nei confronti di un inquilino della casa e Maddaloni ha preferito rimanere in silenzio piuttosto che replicare. I telespettatori nel vedere questa scena sono rimasti disgustati e hanno chiesto un provvedimento disciplinare per l’ex concorrente di Temptation Island 2023....