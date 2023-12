Grande Fratello | arriva da Seoul il nuovo concorrente | ecco chi è il noto tiktoker

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nella casa delstarebbe per entrare Jun, uncoreano con la passione per le canzoni napoletane La Casa delsi appresta ad accogliere nuovi concorrenti nelle prossime ore. Alfonso Signorini ha confermato nelle scorse ore dei nuovi ingressi nel loft di Cinecittà, che si appresta ad accogliere forze fresche, visto che il programma si dilungherà ancora per un bel po’ di tempo, anche se ancora non esiste una data certa per la finale del reality, che potrebbe chiudere i battenti nel tardo inverno, se non addirittura in primavera. Una segnalazioneta in queste ore all’esperta di gossip e Influencer Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza sull’identità di un papabileingresso nella ...